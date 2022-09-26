Рим, , 14:35 — REGNUM Итальянская «Лига» в новом правоцентристском правительстве намерена взять на себя, в том числе, вопросы безопасности, заявил 26 сентября лидер партии Маттео Сальвини.

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При этом он отказался называть какие-либо имена, отметив, что все решения будут приняты коалицией в ближайшее время.

В 2018—2019 годах Сальвини занимал пост главы МВД в коалиционном правительстве «Лиги» и популистов.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.