Рязань, 26 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Рязанская область скорбит вместе с Удмуртией, заявил губернатор Павел Малков 26 сентября, комментируя трагедию в школе Ижевска.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Ижевске.

«Такие вещи не должны происходить никогда и нигде. Дети неприкосновенны», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый мужчина утром 26 сентября устроил стрельбу по школьникам в одной из школ Ижевска, погибли более 10 человек.