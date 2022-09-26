Таллин, 26 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум.

Kakprosto.ru Налоги

Налогово-таможенный департамент Эстонии направил почти 150 000 уведомлений о доплате подоходного налога физических лиц и земельного налога по декларациям за 2021 год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие лица должны доплатить подоходный налог на общую сумму около 103 млн евро к 3 октября 2022 года. Кроме того, физические и юридические лиц должны к этой дате оплатить вторую часть земельного налога на общую сумму 25,4 млн евро.

В случае трудностей с уплатой налога в Налогово-таможенный департамент Эстонии можно подать ходатайство о рассрочке. Наличие налоговых обязательств можно проверить на портале самообслуживания Налогово-таможенного департамента.