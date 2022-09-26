Вена, , 14:32 — REGNUM Северная Корея развивает свою ядерную программу, несмотря на резолюции Совета безопасности ООН. Об этом 26 сентября заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«В настоящее время у нас есть несколько проблем, в том числе те, что появляются в заголовках прессы. Речь идёт о КНДР», — сказал Гросси на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

По его словам, в КНДР продолжается разработка ядерной программы в нарушение положений ряда резолюций, принятых Совбезом ООН.

8 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло закон о ядерных силах, в котором зафиксирована возможность превентивного удара. Лидер республики Ким Чен Ын заявил, что страна не может отказаться от ядерного оружия из-за постоянной угрозы со стороны США.