Глава МАГАТЭ пожаловался на ядерную программу КНДР
Вена, 26 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Северная Корея развивает свою ядерную программу, несмотря на резолюции Совета безопасности ООН. Об этом 26 сентября заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«В настоящее время у нас есть несколько проблем, в том числе те, что появляются в заголовках прессы. Речь идёт о КНДР», — сказал Гросси на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
По его словам, в КНДР продолжается разработка ядерной программы в нарушение положений ряда резолюций, принятых Совбезом ООН.
8 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло закон о ядерных силах, в котором зафиксирована возможность превентивного удара. Лидер республики Ким Чен Ын заявил, что страна не может отказаться от ядерного оружия из-за постоянной угрозы со стороны США.