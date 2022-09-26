Пермь, 26 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Пермском крае с 19 по 25 сентября зарегистрировано 28 392 случая ОРВИ. Это соответствует показателю предыдущей недели, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Большинство заболевших среди взрослого населения — 56,5%. Доля заболевших школьников занимает 22,4%. В Прикамье циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Напомним, за неделю с 12 по 18 сентября был отмечен 28 651 случай ОРВИ. Показатель превышал значение прошлой недели на 25,1%.