Москва, 26 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Падение обычно стабильного и не сильно волатильного юаня уже имело место в 2020 и 2019 годах и было связано либо с первой волной пандемии коронавируса 2020 года, к которой всё человечество тогда было не готово, либо с торговой войной 2019 года, которую против китайских товаров и китайского бизнеса развязал экс-президент США Дональд Трамп, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Scmp.com Юань

«Сегодня смертельная опасность пандемии COVID-19 уже миновала, а действующий президент США Джо Байден сразу после прихода к власти, хоть и не смог восстановить дружеские отношения с Китаем, то торговую войну своего предшественника с КНР прекратить всё-таки смог.

Поэтому об истинных причинах падения юаня, непрерывно дешевеющего по отношению к доллару с начала сентября 2022 года, можно только догадываться. В конце прошлой неделе в Twitter появилась информация о якобы имевшем место военном перевороте в Китае и «аресте» президента КНР Си Цзиньпина .

Понятно, что распространять слухи об «аресте» президента Китая выгодно американским «ястребам», но вряд ли между падением юаня и этими слухами существует прямая взаимосвязь. Юань дешевеет просто потому что Китаю на фоне ожиданий рецессии в мировой экономике не нужна слишком дорогая национальная валюта.

А конкурентоспособность китайских товаров повышать необходимо, поскольку в условиях возможной рецессии и обвала валют развивающихся стран, а также многих мировых резервных валют, спрос на импортную продукцию, в том числе, на товары из КНР, может упасть.

Это и есть главная причина падения юаня. К ней можно также добавить повышение процентных ставок центральными банками многих стран, в то время как Китай не повышает процентные ставки, несмотря на рост инфляции, чтобы поддержать реальный сектор.

Соответственно, спекулятивный капитал бежит из Китая в те страны, где процентные ставки ниже. Нестабильность юаня носит, скорее всего, временный характер, но тем россиянам, которые собираются заменить доллар США как средство сбережений на юань, стоит очень хорошо подумать, прежде чем так поступить», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Народный банк Китайской Народной Республики снизил на 378 базисных пунктов средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.

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