Вена, 26 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Власти Венгрии никогда не поддержат антироссийские санкции, которые могут создать угрозу венгерской энергетической безопасности. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Parlamentul Republicii Moldova Петер Сийярто

По словам главы венгерского МИД, некоторые организации в Евросоюзе пытаются переиграть всех, продолжая делать попытки чинить препятствия и ограничения в вопросе энергетических инвестиций.

«Я хочу выразиться предельно четко: мы действительно рассматриваем все действия, совершаемые институциями в Брюсселе, <…> властями стран или банками, действующими в Европе, по созданию препятствий на пути строительства нашей АЭС как нападки на наш суверенитет. Потому что мы действительно рассматриваем вопрос обеспечения энергетическими ресурсами как то, что имеет отношение к суверенитету», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, что антироссийская политика ЕС показала свою полную несостоятельность.