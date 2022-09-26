Ижевск, 26 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Большинство пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске на данный момент уже прооперированы. Об этом сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

Операция

Он уточнил, что состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.

«Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можно спасти», — сказал Бречалов.

В настоящее время в республике ожидают прибытия специального борта из Казани с медиками, психологами и дополнительными ресурсами. Соответствующее поручение было дано ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Пострадал 21 человек, включая 14 школьников. Нападавшим, который покончил с собой, оказался выпускник школы 1988 года. По предварительным данным, он состоял на учете в психдиспансере.

По словам главы Удмуртии, школу охраняли сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП). Были обеспечены все необходимые меры безопасности.

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