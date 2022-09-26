Рим, 26 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Еврокомиссия не намерена выступать с какими-либо комментариями относительно исхода парламентских выборов в Италии, заявил 26 сентября пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

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Он также назвал «преувеличением» заявления о том, что на этих выборах «решалась судьба Евросоюза».

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.

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В последние дни избирательной кампании в Италии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа правых партий может привести к негативным для Италии последствиям и что у ЕК уже есть такой опыт (отсылка к спорам Брюсселя с Венгрией и Польшей). В Италии такие заявления сочли недопустимым вмешательством в избирательный процесс.