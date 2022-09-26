Пекин, 26 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Компания OneXPlayer начала собирать предзаказы на свою новую портативную консоль OneXPlayer Mini Pro. Об этом 26 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Устройство оборудовано 7-дюймовым дисплеем и процессором Ryzen 7 6800U с графическим модулем Radeon 680M. Издание отметило, что внешне оно похоже на другую китайскую консоль — AOKZOE A1, которая пока не вышла в продажу. OneXPlayer Mini Pro также получила оперативной памятью LPDDR5 нового поколения и дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей.

Как заявила компания, новая консоль может похвастаться тем, что её производительность по отношению к предыдущим моделям выросла на 50%. В США стоимость устройства составляет $1199, однако в случае предварительного заказа цена со скидкой составит $919.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, другая китайская компания — Ayaneo назвала месяц начала продаж своих новых портативных консолей GEEK и AYANEO 2, которые также разработаны на основе Ryzen 7 6800U. Производитель начнёт продавать устройства через краудфандинговую кампанию в декабре 2022 года.