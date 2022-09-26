Ярославль, , 14:37 — REGNUM В Ярославле состоялся фестиваль ГТО среди сотрудников ПАО «Славнефть-ЯНОС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

Такое мероприятие прошло на предприятии впервые. Готовность к труду и обороне продемонстрировали около 60 сотрудников завода.

Праздник проводился на базе спортивного комплекса «Атлант» при поддержке спортивного клуба «Буревестник — Верхняя Волга». Сначала всех участников зарегистрировали и разделили на 7 команд согласно возрастным группам. Пасмурная погода и мелкий дождик не повлияли на боевой настрой сотрудников ЯНОСа. Среди спортсменов царил дух товарищества и спортивного азарта.

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

На церемонии торжественного открытия фестиваля ГТО собравшихся приветствовал председатель профсоюзной организации ЯНОСа Александр Бадажков:

«Вы — сильные, смелые, выносливые! Желаю всем вам успехов в сдаче нормативов. Пусть спортивная удача и целеустремленность ведут вас к победе! Стремимся только к золотым значкам», — напутствовал он собравшихся.

Спортивный праздник стартовал с яркого выступления девушек — чирлидеров, одна из которых после провела разминку для участников перед началом сдачи нормативов.

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

Работникам ЯНОСа предстояло пройти девять видов испытаний комплекса ГТО. Четыре из них обязательные — бег на 2 или 3 километра, а также бег на 30, 60 или 100 метров и силовые испытания по выбору — подтягивание, вис на перекладине или упражнение на гибкость. Дополнительно участники могли пройти еще пять испытаний — подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный бег, стрельба из электронного оружия и плавание на 50 метров.

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

Фестиваль ГТО Славнефть-ЯНОС

Успешно справиться со всеми испытаниями фестиваля ГТО смогли более половины его участников. Зафиксированные судьями результаты публиковались в личных кабинетах участников на официальном сайте программы комплекса. А уже в ноябре спортсменам, которые справились с испытаниями, будут вручены значки ГТО разной степени.