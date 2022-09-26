Красноярск, 26 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Предупреждение об опасных явлениях погоды получено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, ссылающегося на информацию синоптиков, днём 26 сентября и в течение суток 27 сентября в южных районах края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горах — с мокрым снегом.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае выпал первый снег. Интернет-пользователи делятся «снежными» фотографиями в соцсетях.

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