Бамиан, Афганистан, 26 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В административном центре афганской провинции Бамиан была убита молодая женщина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Инцидент произошёл недалеко от отеля «Нурбанд Кала», расположенном за рынком Бамиана.

Достоверный местный источник, который не пожелал называть своего имени, уточнил, что женщину звали Халима и она была жительницей кишлака Шахидан близ города Бамиан.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали своих комментариев.

Халима была убита средь бела дня неизвестными лицами в центре города Бамиан. В то же время многие женщины и девушки в этой провинции неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом ношения хиджаба в понимании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их избивали, оскорбляли и унижали.