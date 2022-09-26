Владивосток, 26 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Приморье последняя неделя сентября будет тёплой — в край вернётся бабье лето, сообщили в Примгидромете.

Андрей Никитин Лето

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В регионе будет преимущественно без осадков, только в первый и последний рабочие дни на севере может пройти небольшой дождь. Ночью температура наиболее низкая в ночь на 27 сентября: на большей территории +5…+11 °C, на северо-востоке — 1…+4 °C, на южном побережье +12…+15 °C. Затем в пределах +7…+16 °C.

Фон дневных температур достаточно высокий, возвращается бабье лето. До середины недели в континентальных районах +22…+28 °C, на побережье +16…+21 °C. До +29 °C будет 29 и 30 сентября.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы местами возможен туман, не исключена слабая морось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени бабье лето было коротким.