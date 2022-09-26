Сургут, Югра, 26 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Сургуте у Ледового дворца 26 сентября организован пункт сбора граждан, получивших повестку на частичную мобилизацию. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Солдаты и офицеры запаса пришли на контрольную явку проверки документов, многих сопровождали родственники и друзья,

Сургутянин Сергей и его друг получили повестки на прошлой неделе.

«А чего бояться, все мы туда поедем! За нами правда — мы победим», — заявил Сергей.

«Я служил в спецназе, и, если мне сказали — пора идти, значит надо идти. Я хочу, чтобы родные мной гордились. Без нас там не справятся, надо ехать», — рассказал сургутянин Максим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.