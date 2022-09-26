Брянск, 26 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагедией в Ижевске выразил 26 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Глава региона отметил, что произошла страшная трагедия.

«Погибли и пострадали дети… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Брянская область скорбит и разделяет это страшное горе с жителями Республики Удмуртия», — написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября вооруженный мужчина устроил стрельбу в общеобразовательной школе №88 в Ижевске, погибли более 10 человек, в том числе дети.