Мелитополь, 26 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Выборы постоянных органов власти Запорожской области пройдут через год после признания региона субъектом Российской Федерации. Об этом 26 сентября сообщил глава военной администрации Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Я как глава военно-гражданской администрации буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов, — рассказал Балицкий на встрече с международными наблюдателями на референдуме. — Выборы будут проходить через один год в случае признания Запорожской области субъектом РФ».