Учалы, Башкирия, , 14:30 — REGNUM Денес Абденов из Учалинского района Башкирии готов защищать Родину и не собирается дезертировать, потому что хочет вернуться домой с победой. Об этом он рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

У военкомата в городе Учалы, Башкирия. Александра Майер © ИА REGNUM

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Резервист признался, что не испытывает страха и готов отправиться участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. По специальности он старший механик, водитель танка.

«Я мобилизуюсь, у меня есть желание защищать Родину. Близкие все плачут, но внутри у меня есть мой дух, сильный дух. Долг родине отдать надо. Я принимал присягу, я обещал Родину защищать. И вернусь домой я в любом случае, либо мёртвым, в цинковом гробу, либо живым и с победой. Вы же сами понимаете, куда я еду, но внутри у меня спокойствие», — поделился Денес Абденов.

Как сообщало ИА REGNUM, из города Учалы в республике Башкортостан мобилизованных заберут на подготовительные сборы 28 сентября. В военкомат выстроилась большая очередь, мужчины не падают духом. Рядом стоят и ждут вместе с ними жёны, матери, близкие и родные.