Учалы, Башкирия, 26 сентября 2022, 14:30 — REGNUM Денес Абденов из Учалинского района Башкирии готов защищать Родину и не собирается дезертировать, потому что хочет вернуться домой с победой. Об этом он рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
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Резервист признался, что не испытывает страха и готов отправиться участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. По специальности он старший механик, водитель танка.
Как сообщало ИА REGNUM, из города Учалы в республике Башкортостан мобилизованных заберут на подготовительные сборы 28 сентября. В военкомат выстроилась большая очередь, мужчины не падают духом. Рядом стоят и ждут вместе с ними жёны, матери, близкие и родные.