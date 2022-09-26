Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На Сахалине создали специальную комиссию по вопросам частичной мобилизации, об этом в своём телеграм-канале 26 сентября сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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В комиссию могут обратиться жители Сахалина с вопросами по мобилизации. Также населению будет оказываться юридическая помощь. Комиссия поможет в разрешении спорных ситуаций.

Её возглавил председатель Общественной палаты области Владимир Иконников. заместителем председателя назначен уполномоченный по правам человека Анатолий Крутченко. В состав комиссии вошли юристы, медики, общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизировали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой.