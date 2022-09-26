Москва, 26 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Часть российского населения боится, что в работе банков начнутся сбои, и поэтому перекладывает сбережения «под подушку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о резком спросе на наличные, зафиксированном экспертами Банка России.

xspline Рубли

«Поведение людей объясняется паническими настроениями, как это было и в феврале, — сказал Нигматулин. — Сработало несколько факторов. Часть населения боится, что начнутся сбои в работе банков, поэтому вкладчики вновь кладут деньги под подушку. Второй момент — определенная часть людей покидает территорию страны. А поскольку большинство наших карт за границей не работает (или работает с ограничениями по снятию), то наличку вывозят с собой и рассчитывают обменять там на иностранную валюту».

По его словам, в РФ спрос на наличность в дальнейшем будет зависеть от хода СВО и новостного фона.

«Будут поводы для паники — будет и рост. Если процесс наберет масштабы, то неизбежно вмешательство Центробанка, чтобы остановить отток средств из банков. Мы по февралю помним, какими методами это делается (повышением ключевой ставки) и чем это оборачивается для бизнеса и экономики», — сказал Нигматулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, когда в РФ восстановится тенденция к росту безналичного денежного оборота.