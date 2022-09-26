Пекин, 26 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Все государства, желающие выстраивать отношения с Пекином, должны обязательно уважать политику «одного Китая». Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 26 сентября на брифинге.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Дипломат прокомментировал позицию в отношении острова Тайвань представителей правоцентристской коалиции, которая победила на парламентских выборах в Италии 25 сентября. За несколько дней до выборов лидер коалиции Джорджа Мелони раскритиковала политику Пекина в отношении Тайваня.

«Принцип одного Китая — это международная договоренность и базовая норма, на основе которой Италии и другим государствам следует выстраивать отношения с КНР», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

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