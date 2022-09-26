Тюмень, 26 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор от себя и всех земляков выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в школе №88 города Ижевска. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

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«Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией», — заявил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе Ижевска произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.