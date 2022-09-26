Владикавказ, 26 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал не допускать нарушений при проведении частичной мобилизации. Ответственные лица обязаны тщательно проверять списки и обеспечить призванных всем необходимым. Об этом Меняйло написал в своем телеграм-канале по итогам состоявшегося 26 сентября аппаратного совещания.

Mil.ru Призывники

«Нужно организовать совместную работу органов местного самоуправления с военкоматами и крайне ответственно подходить к выверению списков. Перегибов и нарушений быть не должно! Поручил главам муниципальных образований, которые возглавляют районные рабочие группы по призыву, принципиально отнестись с составлению и проверке списков», — заявил Меняйло.

В ходе совещания был понят вопрос об имеющихся случаях необеспечения призванных на военную службу всем необходимым, в первую очередь обмундированием. Мобилизованным приходится покупать обмундирование за свой счет.

«Получаю сообщения, что обеспечение призывников хромает — им приходится за свой счет приобретать необходимое обмундирование. Поручил вице-премьеру Ирбеку Томаеву во взаимодействии с представителями 58-й армии этот вопрос детально проработать. Все, что зависит от региона — сделаем. Наши призывники должны быть обеспечены всем необходимым!» — пообещал Меняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меняйло проинформировал, что призванные из Северной Осетии будут служить в двух батальонах 429-го полка, ими будет также доукомплектована 19-я мотострелковая дивизия.