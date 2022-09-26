В Северной Осетии призвали не допускать нарушений при мобилизации
Владикавказ, 26 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал не допускать нарушений при проведении частичной мобилизации. Ответственные лица обязаны тщательно проверять списки и обеспечить призванных всем необходимым. Об этом Меняйло написал в своем телеграм-канале по итогам состоявшегося 26 сентября аппаратного совещания.
В ходе совещания был понят вопрос об имеющихся случаях необеспечения призванных на военную службу всем необходимым, в первую очередь обмундированием. Мобилизованным приходится покупать обмундирование за свой счет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меняйло проинформировал, что призванные из Северной Осетии будут служить в двух батальонах 429-го полка, ими будет также доукомплектована 19-я мотострелковая дивизия.