26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили страшную трагедию в школе №88 Ижевска, на территорию которой ворвался вооружённый преступник, погубивший более десяти человек.

Артур Савин, , 15:32 — REGNUM Заявление губернатора Амурской области Василия Орлова о том, что происшествие в Ижевске, где на территории школы №88 местный житель устроил стрельбу, в результате которой погибли более десяти человек, — это страшная трагедия, а сам поступок преступника не поддаётся объяснению, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Нацист Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментаторы не могли остаться равнодушными к трагической истории, развернувшейся ранним утром понедельника в одной из школ Ижевска. Граждане выразили слова соболезнования родственникам всех тех, кто погиб от рук преступника.

«Бедные дети, родители и учителя! Соболезнуем», — написала Анна А.

«Я в этой школе ОГЭ сдавал! Даже не верится, что такое возможно», — отметил Григорий М.

Граждане не могут понять, что должно быть в голове у человека, решившего, что он вправе ворваться в школу и отнять жизни не только у взрослых, но и у беззащитных детей.

«Такое могла совершить только самая трусливая мразь. Детей убивают только слабаки. Следует всю семью этого подонка изучить. Как они умудрились такое чудовище воспитать?!» — ужасается Герман С.

Часть людей полагает, что пора уже попытаться осмыслить причины, приводящие к таким страшным трагедиям, которые уже систематически, чуть ли не каждый год сотрясают нашу страну.

«Опять те же грабли. Когда уже стрельбы у нас в школах прекратятся?!» — вопрошает Александр И.

«Охрана должна быть в школах нормальная, с оружием, а не пенсионеры с валидолом! И двери должны быть закрыты в заведении во время уроков, вход в школу только после предъявления документов. Только потом, после проверки документов и досмотра дверь открывать к детям!» — указывает Яна М.

«Ответственности нет. Ни родне, ни близким таких стрелков, как правило, ничего не бывает. Хоть спецназовца с базукой посади возле каждой школы — это ничего не решит. Ответственности у нас нет среди чиновников. Нет смертной казни. Не надо удивляться, что такие случаи повторяются», — отметил Дмитрий К.

Сотрудник Следственного комитета отсматривает видео с камер в школе. Ижевск Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

«Ну что, как там ужесточение законодательства по оружию, помогло предотвратить такие трагедии? Нет? Ой, а что так? Разве чиновники могут изображать активную деятельность при абсолютной халатности?» — пишет Алексей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что по распространяющейся в социальных сетях информации, стрелок в ижевской школе был одет в одежду, на которой была нанесена свастика — нацистский символ.

«Сейчас важно не утонуть в рассуждениях о гражданском оружии. Пистолеты убийца не мог приобрести легально. Сейчас важно то, что изверг носил на теле свастику. А значит, война уже у нас на пороге. Значит, мы правильно сделали, что начали спецоперацию. Потому что ижевский маньяк — это побег дерева, выращенного Западом на [территории бывш. УССР]. И чтобы такие трагедии никогда в будущем не повторялись, это дерево надо истребить на корню», — поделился своим мнением Олег Р.

Нашлись и те, кто предлагает вспомнить о тех временах, когда в наших школах не было охраны, но тем не менее никто расстрелы безоружных детей не устраивал. Граждане уверены, что это необходимо сделать, чтобы понять причину, по которой из года в год российские дети оказываются в прицеле очередного безумного маньяка.

«В Советском Союзе не было стрельбы в школах. И это не в интернете дело, и не в обороте оружия, а в том, что общество тогда не было сведено с ума. Дети, подростки, молодые люди не были выброшены на обочину жизни. Зато в то время, как советские дети без опаски могли посещать школы, в той же Америке каждый год десятки детей погибали. Теперь и до нас докатилось это безумие капиталистического бесчеловечного образа жизни», — написал Александр В.

Напомним, 26 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своём Telegram-канале о том, что происшествие в Ижевске, где на территории школы №88 местный житель устроил стрельбу, в результате которой погибли более десяти человек, — это страшная трагедия, а сам поступок преступника не поддаётся объяснению.