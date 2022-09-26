Ижевск, 26 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. «По моей информации, школу в Ижевске, где произошла стрельба, охранял ЧОП (частное охранное предприятие) в соответствии с заключенным договором», — сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

Глава региона подчеркнул, что были соблюдены все необходимые меры безопасности.

Ранее, после трагедии в казанской гимназии, было решено обеспечить профессиональной охраной все школы Удмуртии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска № 88 погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Пострадал 21 человек, включая 14 школьников.

Нападавшим, который покончил с собой, оказался выпускник школы 1988 года рождения. По предварительным данным, он состоял на учете в психдиспансере.

Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, все операции проведены, в больницах республики нет проблем с нехваткой необходимых медикаментов или препаратов крови.

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