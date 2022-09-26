Париж, 26 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Долг Франции должен превысить 60 млрд евро в 2023 году, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно законопроекту о финансах, с повышением процентных ставок, инициированным центральными банками для сдерживания инфляции, стоимость «финансовых обязательств государства», то есть большей части долга, выросла и должна превысить 60 млрд евро в 2023 году.

Также 60,2 млрд евро будет выделено на школьное образование.

К 2025 году стоимость финансовых обязательств Франции должна немного снизиться до 58,8 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции создаст 5900 мест для размещения беженцев и лиц, ищущих убежища, в различных центрах приема и временного размещения, в соответствии с проектом бюджета на 2023 год.