Стокгольм, 26 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Швеции Умеренные и Христианские демократы хотят, чтобы ВСУ было отправлено более совершенное вооружение — такое, как артиллерийская система «Арчер» и универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс RBS 70. Об этом написала новостная служба ТТ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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По словам официального представителя Умеренных по обороне Пола Йонсона, ожидается, что ВСУ получат больше оружия в ближайшее время. Как он сказал, поводом к такому решению может послужить решение России о мобилизации своего населения.

25 октября Вооруженные силы Швеции и Департамент по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Швеции дадут свою оценку того, как может выглядеть расширенная поддержку ВСУ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Напомним, что именно Умеренные и Христианские демократы войдут в состав нового правительства Швеции.