Абакан, 26 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Хакасии передано штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По данным Хакасского гидрометцентра, 26–27 сентября в регионе ожидаются очень сильные дожди. В горах прогнозируется мокрый снег. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Население просят быть внимательнее на дорогах, особенно на перевалах, соблюдать требования пожарной безопасности.

Добавим, как сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Хакасии сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае интернет-пользователи делятся фотографиями первого снега.

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