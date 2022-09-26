Владикавказ, , 14:18 — REGNUM БТР, прибывший к КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, направили туда для пресечения прорыва погранзаставы с российской стороны. Об этом 26 сентября сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии.

БТР-82А Василий Иванов © ИА REGNUM

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что выставление блокпоста не планируется. Также пообещали, что не будут вводить ограничения для лиц мужского пола.

Напомним, ранее в МВД Северной Осетии сообщили о сильном росте потока легковых машин в направлении Грузии. Перед таможенным пунктом скопилась многокилометровая очередь. По данным на 26 сентября там собралось 3,1 тыс. машин.

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