Москва, , 14:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 сентября проедет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ. Об этом сегодня 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

Песков уточнил, что сейчас ведётся подготовка к совещанию, в котором примут участие представители регионов России и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Также Песков отметил, что у главы государства на этой неделе (26-30 сентября) запланированы разные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

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