Москва, 26 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Песков уточнил, что сейчас ведётся подготовка к совещанию, в котором примут участие представители регионов России и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Также Песков отметил, что у главы государства на этой неделе (26—30 сентября) запланированы разные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

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