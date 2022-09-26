Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Повестки в военкомат являются персональным делом и не приходят по месту работы. Об этом 26 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он затруднился ответить на вопрос, пришли или нет повестки кому-то из сотрудников администрации президента России.

«Мне неизвестно, это же дело персональное, — сказал Песков журналистам. — И повестки же приходят не по месту работы».