Москва, 26 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Одна из причин роста инфляции по всему миру — это целая серия геополитических конфликтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Инфляция, растущая по всему миру, имеет в своей основе несколько основных причин, — сказал он. — Во-первых, это произошло из-за огромного количества напечатанных за пандемию новых денег. За два года (2020-й и 2021-й) было напечатано около 20% новых денег к общей денежной массе. Это ужасно. Но это факт. Во-вторых, причина кроется и в конфликтах фактически по всем направлениям: США — Китай, Запад — Россия и масса других очагов по всему миру. И пока эти очаги не потухнут, инфляцию сбить будет невозможно. Так что высокая инфляция с нами надолго».

Кроме того, он добавил, что еще одной причиной инфляции стали последствия пандемии, выразившиеся в нехватке товаров, кадров и так далее.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему, несмотря на все усилия ФРС, инфляция в Америке продолжает расти.