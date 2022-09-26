Москва, , 14:16 — REGNUM Тенденция к переходу общества на безналичную форму денежных расчетов восстановится в РФ после успокоения общества и формирования уверенности в устойчивости экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ эксперты которого зафиксировали в России роста спроса на наличные.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такой рост спроса вполне понятен, — сказал Цыганов. — Подобное наблюдалось в феврале–марте 2022 года и ранее в периоды существенных изменений в жизни общества или экономических потрясений. В данном случае речь идет о вполне рациональном потребительском поведении, связанном с прошлым опытом и пониманием важности сохранения финансовых ресурсов для повседневного или экстренного использования при необходимости».

По его словам, в дальнейшем многое будет зависеть от наличия средств на счетах, траектории развития событий и экономической ситуации.

«Сформировавшиеся ранее тенденции на переход к безналичному обороту являются общемировым трендом и восстановятся в России после успокоения общества, формирования понимания в нем устойчивости экономики, приемлемости уровня инфляции, а также ощущения роста налогового бремени и социальных страховых взносов, увеличения или уменьшения теневой занятости и т.д.», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России зафиксировал максимальный с марта рост объёма наличных денег в обращении.