Глава Минздрава России Мурашко вылетел в Ижевск после стрельбы в школе
Москва, 26 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ижевск, где ранее произошла стрельбы в школе № 88 и есть погибшие и пострадавшие в результате этого, вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом 26 сентября рассказал журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск», — сказал он.
Также Кузнецов добавил, что в Ижевске глава Минздрава намерен посетит медучреждения, в которые лечат пострадавших в результате трагического происшествия, а также будет принимать участие в заседании оперативного штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рассказал, что в случае необходимости, пострадавшие при стрельбе №88 в Ижевске могут быть перевезены для лечения в федеральные медучреждения в Москве.