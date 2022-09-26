Москва, 26 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ижевск, где ранее произошла стрельбы в школе № 88 и есть погибшие и пострадавшие в результате этого, вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом 26 сентября рассказал журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск», — сказал он.

Также Кузнецов добавил, что в Ижевске глава Минздрава намерен посетит медучреждения, в которые лечат пострадавших в результате трагического происшествия, а также будет принимать участие в заседании оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рассказал, что в случае необходимости, пострадавшие при стрельбе №88 в Ижевске могут быть перевезены для лечения в федеральные медучреждения в Москве.