Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В столице Коми появится центр помощи мобилизованным. Об этом сообщает республиканское отделение ОНФ, на базе которого будут решать спорные вопросы.

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«Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы», — подчеркнули в отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор сообщил о единичных ошибках при мобилизации.