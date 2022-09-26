В Коми развернут центр помощи мобилизованным
Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В столице Коми появится центр помощи мобилизованным. Об этом сообщает республиканское отделение ОНФ, на базе которого будут решать спорные вопросы.
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«Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы», — подчеркнули в отделении.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор сообщил о единичных ошибках при мобилизации.