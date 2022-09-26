Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Сильный ветер и налипание мокрого снега стали причиной отключения электричества в Свердловской области. Без света остались более 11 тыс. уральцев, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

Отключения в электросетях произошли на территории Сысертского, Белоярского района и Каменска-Уральского. Специалисты уже начали работы по восстановлению электричества. К ликвидации аварии привлекли 10 бригад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 и 26 сентября на Свердловскую область обрушилась непогода. Сначала регион накрыли ливни и шквалистый ветер, а после выпал мокрый снег.