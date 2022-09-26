Париж, , 14:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность ускоренной процедуры повышения пенсионного возраста, минуя затянувшиеся переговоры с враждебно настроенными профсоюзами и рискуя вызвать массовые протесты и раскол среди своих сторонников, сообщает 26 сентября агентство Bloomberg.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Использование бюджета в качестве средства для проведения пенсионной реформы станет одной из самых больших политических авантюр Макрона на сегодняшний день. Хотя он выиграл президентские выборы весной 2022 года, несмотря на обещание повысить пенсионный возраст, который в настоящее время составляет 62 года, однако способ этого повышения имеет решающее значение в стране, где профсоюзы традиционно принимают активное участие в переговорах о реформах и имеют возможность вызвать огромные потрясения в результате забастовок.

Проведение пенсионной реформы в парламенте через законопроект о бюджете также связано с политическим риском, поскольку на июньских выборах в парламент Макрон потерял абсолютное большинство в Национальном собрании.

Несколько лидеров профсоюзов и политиков уже предостерегли Макрона от такого подхода «сверху вниз». Лидер умеренного профсоюза CFDT Лоран Берже заявил, что откажется от любых переговоров с правительством, а бывший министр юстиции Франсуа Байру призвал президента не торопиться и провести консультации, чтобы избежать объединения политических противников и раскола страны.

Однако, какими бы способами ни осуществлялась пенсионная реформа, она наверняка столкнется с сопротивлением. Как следует из опроса, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV, лишь 21% французов выступают за повышение пенсионного возраста, а 33% хотят его понизить.

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