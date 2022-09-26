Тамбов, , 14:11 — REGNUM В Тамбовской области значительно увеличивается размер выплат гражданам, которые удостоены региональных государственных наград и премий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения вносятся в закон «О наградах и премиях Тамбовской области», который в новой редакции внёс в парламент глава Тамбовщины Максим Егоров. Речь идёт об увеличении размера выплат для лиц, удостоенных наград и премий Тамбовской области.

«Это обосновано как ростом минимального размера оплаты труда, так и желанием повысить значимость региональных наград. Такие награды получают люди, которые много лет вносят значительный вклад в развитие региона, различных сфер его жизни. И, конечно же, их труд должен достойно оцениваться», — пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин .

С учётом поправок единовременное вознаграждение для граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Тамбовской области», возрастёт с 25 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, размер пожизненного вознаграждения увеличивается с 3 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Гражданам, награждённым нагрудным знаком «Герой труда Тамбовской области», будет выплачиваться 100 тыс. рублей единовременного вознаграждения вместо 50 тыс. рублей. С 15 тыс. рублей до 50 тыс. рублей возрастает единовременное вознаграждение лицам, удостоенным нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью». С 5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей увеличивается единовременная выплата гражданам, награждённым Почётной грамотой Тамбовской области.

Так же повышается размер единовременного вознаграждения для граждан, удостоенных премий Тамбовской области: вместо 15 тыс. рублей они получат до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , депутаты облдумы поддержали ряд вопросов, касающихся социальной поддержки. В частности, , участвующие в спецоперации добровольцы-контрактники получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей сразу, а не по истечении 60 дней. Помимо этого, семьям Тамбовской области при рождении ребёнка будет выплачиваться 5 тыс. рублей.

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