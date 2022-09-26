Пенза, 26 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Пензе 26 сентября дан старт отопительному сезону. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Басенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В документе говорится, что предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилфонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, необходимо приступить к пуску тепла с 26 сентября.

В течение 10 дней со дня начала отопительного сезона теплоснабжающим предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит отрегулировать гидравлические и тепловые режимы.

По прогнозам синоптиков, в Пензенской области установилась дождливая погода с температурой воздуха по ночам около +12 градусов, в дневное время — не выше 17 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за шесть месяцев 2022 года доля семей, получавших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, составила 3,4% от общего числа семей, проживающих в регионе (в 2021 году — 4,1%).

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