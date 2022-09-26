Париж, , 14:08 — REGNUM Правительство Франции создаст 5900 мест для размещения беженцев и лиц, ищущих убежища, в различных центрах приема и временного размещения, в соответствии с проектом бюджета на 2023 год, передает BFM TV.

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект бюджета на 2023 год предусматривает 6-процентное увеличение пакета на «иммиграцию, убежище и интеграцию».

Ассигнования на эту миссию увеличиваются на 113 млн евро по сравнению с 2022 годом и достигают 2,01 млрд евро и должны, в частности, позволить открыть 2500 мест в центрах приема для просителей убежища, согласно документу министерства экономики Франции.

К 2022 году создано 900 дополнительных мест для размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на 2023 год во Франции предусматривает пакет в размере 935 млн евро для финансирования «беспрецедентного» повышения заработной платы учителей.

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