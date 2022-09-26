Тара, Омская область, , 14:08 — REGNUM В городе Тара Омской области состоялись торжественные проводы мобилизованных резервистов. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в региональном правительстве.

Частичная мобилизация в Таре Омской области Оmskportal.ru

Проводить мужчин, попавших под частичную мобилизацию, пришли их близкие и родные, а также неравнодушные жители города.

Первые мобилизованные покинули Тару вечером 23 сентября. По словам военного комиссара Тары, Большереченского, Колосовского и Тарского районов Талгата Жусупова, резервистам предоставили форменное оборудование. Они приступили к прохождению курса подготовки.

25 сентября состоялись торжественные проводы ещё одной группы мобилизованных. Их было около 40 человек.

Глава Тарского района Евгений Лысаков, обращаясь к военнослужащим, подчеркнул, что ни они, ни их семьи «не будут забыты».

Частичную мобилизацию комментируют будущие бойцы. Как отметил Александр Ляпустин, граждане, любящие свою Родину, не имеют права «отсиживаться дома». В 2010 году Александр Ляпустин служил старшим разведчиком артиллерийской разведки.

«Родные к моему призыву отнеслись положительно, потому что все понимают, в каком сложном положении находится наша страна. Понятно, что провожают не без слёз», — добавил он.

Добавим, частичная мобилизация в настоящее время проводится во всех районах Омской области и Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков поручил в течение суток создать единый консультативный центр по вопросам частичной мобилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский губернатор рассказал о судьбе незаконно мобилизованных