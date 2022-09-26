Красногорск, , 14:06 — REGNUM Мобилизованные в Подмосковье граждане будут доукомплектованы. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По его словам, всем мобилизованным на территории региона жителям будет выдано дополнительное снаряжение, которое поможет им комфортно чувствовать себя в осенне-зимний период.

«Я дал команду, сейчас ведется работа по доукомплектации определенным снаряжением, которое также весьма важно в это время года», — сказал Воробьев.

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