Кострома, 26 сентября 2022, 14:30 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал чиновников проявить «максимально добрые, самые теплые чувства» к семьям мобилизованных граждан. Об этом он сказал на еженедельном совещании в администрации региона, прошедшем 26 сентября.
Вместе с этим губернатор поручил профильным департаментам оформить свою просьбу в постановление, «обязывающее местные власти заниматься этой работой» и разработать методические рекомендации для медиков, образования, культуры, спорта, социальной защиты.
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