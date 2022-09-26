Кострома, , 14:30 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал чиновников проявить «максимально добрые, самые теплые чувства» к семьям мобилизованных граждан. Об этом он сказал на еженедельном совещании в администрации региона, прошедшем 26 сентября.

Сергей Ситников Head.adm44.ru

«Мы должны проявить максимально добрые, самые теплые чувства к семьям призванных, особенно там, где есть детки. Персонально разобраться в каждой семье, где есть дети — какие есть проблемы со здоровьем, обучением. Надо чтобы с ними поработали хорошо, чтобы они не испытывали никаких проблем».

Вместе с этим губернатор поручил профильным департаментам оформить свою просьбу в постановление, «обязывающее местные власти заниматься этой работой» и разработать методические рекомендации для медиков, образования, культуры, спорта, социальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичи жалуются общественникам на ошибочную мобилизацию

Читайте развитие сюжета: Костромские власти опубликовали программу поддержки участников спецоперации