Кострома, 26 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал чиновников проявить «максимально добрые, самые теплые чувства» к семьям мобилизованных граждан. Об этом он сказал на еженедельном совещании в администрации региона, прошедшем 26 сентября.

Head.adm44.ru Сергей Ситников

«Мы должны проявить максимально добрые, самые теплые чувства к семьям призванных, особенно там, где есть детки. Персонально разобраться в каждой семье, где есть дети — какие есть проблемы со здоровьем, обучением. Надо чтобы с ними поработали хорошо, чтобы они не испытывали никаких проблем».

Вместе с этим губернатор поручил профильным департаментам оформить свою просьбу в постановление, «обязывающее местные власти заниматься этой работой» и разработать методические рекомендации для медиков, образования, культуры, спорта, социальной защиты.