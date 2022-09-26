Москва, , 14:05 — REGNUM В банковской системе России есть необходимый объем средств для того, чтобы выдавать наличные, а рост спроса на них объясняется эмоциональными порывами граждан, об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

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Напомним, Банк России 22 сентября 2022 года зафиксировал максимальный с марта рост объёма наличных денег в обращении. Согласно опубликованным данным, за один день объем наличных в обращении вне Банка России вырос на 132,1 млрд рублей. Для сравнения, днем ранее, 21 сентября, объём наличных в обращении увеличился всего на 14,2 млрд рублей.

«Ситуация под контролем и поэтому все эти шараханья беспочвенны. Я понимаю, эмоциональные порывы, но Центральный банк и кредитные организации плотно взаимодействуют. Необходимый объем средств для того, чтобы выдавать наличные в банковской системе есть. Никаких блокировок, изъятий не будет, потому что система работает прочно и эффективно», — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что периодически такие всплески происходят и люди, в частности, теряют проценты, если досрочно закрывают свои вклады. По его словам, потом граждане возвращаются в банки, понимая, что Центральный банк и российское правительство все контролируют и никаких проблем с их сбережениями не произойдет.

«Могу призвать чтобы не шарахались, не дергались. Все будет нормально, спокойно и без проблем», — заключил Аксаков.

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