Талукан, Афганистан, 26 сентября 2022, 14:05 — REGNUM Ночью 26 сентября неизвестные вооружённые люди напали на пограничный пост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ходжагар афганской провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
По данным источников, один талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и двое ранены, также нападавшие захватили несколько единиц оружия. Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что нападение было совершено его бойцами.
Напомним, что ранее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило ракету из этого района по территории Таджикистана.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и двое ранены в результате нападения на базу радикалов в кишлаке Саджани уезда Ходжагар.
Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока ничего не заявили по этому поводу.