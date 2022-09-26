* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 26 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Ночью 26 сентября неизвестные вооружённые люди напали на пограничный пост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ходжагар афганской провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Freedom House Боевик

По данным источников, один талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и двое ранены, также нападавшие захватили несколько единиц оружия. Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что нападение было совершено его бойцами.

Напомним, что ранее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило ракету из этого района по территории Таджикистана.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и двое ранены в результате нападения на базу радикалов в кишлаке Саджани уезда Ходжагар.

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока ничего не заявили по этому поводу.