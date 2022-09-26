Хабаровск, 26 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пожелал раненным в ижевской школе здоровья, а родным погибших выразил соболезнования.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

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«От всех жителей Хабаровского края выражаю соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Удмуртии. Здоровья раненым», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Ижевске потрясла всех, отозвавшись острой болью в сердцах — губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил глубокие соболезнования.